YDS/3 sınavı 2 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklerken bir yandan da soruları ve cevapları görüntülemek istiyor. ÖSYM ise bugün yaptığı açıklamayla, sınav soru ve cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığını bildirdi. Peki, YDS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YDS sınavı ile ilgili merak edilenler...

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 YDS/3 soruları ve cevapları 4 Aralık'tan itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar 10 gün süreyle, https:/ais.osym.gov.tr adresinden soruların tamamına ulaşabilecek.

Öte yandan, YDS/3 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yüzde 10 olarak ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (YÜZDE 10)

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Aralık'ta uygulanan YDS/3 sınavının sonuçları 25 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlar ın cevap kağıtları , ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikk ate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yap ılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler , ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.