e-Okul'a giriş nasıl yapılır? sorusu okullarda yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından daha çok araştırılmaya başlandı. e-Okul öğrencilere, devamsızlık bilgileri, not bilgileri vb. bilgileri sorgulamaya imkan tanıyor. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul devamsızlık bilgileri sorgulama! sınav sonuçları öğrenme (VBS)

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI!

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan "Not Bilgisi" başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER SORGULANABİLİYOR?

E-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları