Okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 17 Eylül'de eğitim öğretim yılı için eğitime başladı. İlk dönem sınavlarının devam etmesi ile birlikte yavaş yavaş dönem sonuna yaklaşılıyor. Sınav stresini atmak için 15 günlük yarıyıl tatilini bekleyen öğrenciler tarihi merak ediyor. Peki, MEB'in yayınladığı takvime göre, 15 gün yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili için okullar ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar...

15 TATİL NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

2019 LGS TARİHİ AÇIKLANDI

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl uygulanan LGS sınavının 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını bildirdi.

LGS NASIL OLACAK? OTURUM SÜRESİ ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.