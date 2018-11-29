KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından burs hakkı kazananların taahhütname onayı işlemleri yapması gerekiyordu. Taahhütname onay işlemlerini yapamayan adaylar için KYK onay süresini uzattı. Burs hakkı kazanan adayların en kısa sürede taahhütname onay işlemlerini yapması gerekiyor. Peki, KYK burs kredi taahhütname onay işlemleri ne zaman bitiyor? E-Devlet giriş ile taahhütname onay işlemleri nasıl yapılır? İşte 2018 KYK taahhütname onay işlemleri...

KYK BURS KREDİ TAAHHÜTNAME ONAY İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Burs hakkı kazanan öğrencilerden taahhütname onay işlemlerini yapmayanların burslarını alabilmeleri için onay işlemlerini yapmaları gerekiyor. KYK tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs ve kredi taahhütname onay işlemleri 30 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Taahhütname işlemlerinin e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burs ve kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesini okuyup onaylayan öğrencilere ekim, kasım, aralık ayları dâhil olmak üzere aralık ayında üç aylık ödeme yapılacak.

KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar KYK'ya başvurabilecek.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne/babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK il/yurt müdürlüklerine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte cevabı;

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek KYK burs taahhütname onayı için öncelikle e-Devlet sistemini açın. 30 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemleri yapılabilecek.

e-Devlet'e girdikten sonra, "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.

Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.