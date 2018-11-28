KPSS önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Kasım'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans düzeyine katılan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Yapılan açıklama ile birlikte, sınava 801 bin 95 kişi başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylardan 749 bin 396'sı sınava katıldı, 51 bin 699 kişi sınava girmedi. Sınava katılanlardan 385'inin sınavı geçersiz sayıldı. Peki, KPSS önlisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 KPSS önlisans sonuçları...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS önlisan sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi içerisinde yer alan https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden açıklandı. Adayların sınav sonuçlarını sorgulayabilmeleri için ilgili ekranı açtıktan sonra T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. Böylelikle, 4 Aralık'ta uygulanan KPSS önlisans sınavının sonuçları kolaylıkla sorgulanabilecek.

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