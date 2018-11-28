E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Mili Eğitim Bakanlığı'nın ugulamaya koyduğu e-Okul sistemi ile öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme giriyor ve öğrenciler ile velileri istediği zaman e-Okul'a giriş yaparak not bilgilerini sorgulayabiliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınav sonuçları sisteme girilmeye başlandı. Bizde sizler için e-Okul giriş ile ilgili bilgileri toparladık. İşte detaylar..

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E Okul sistemi iki aşamadan oluşuyor. İlki "Yönetim Bilgi Sistemi" ikincisi ise "Veli Bilgilendirme Sistemi". Yönetim Bilgi Sistemi'ni öğretmenler kullanmaktadır. Öğretmenlr buradan giriş yaparak öğrenci ile ilgili tüm bilgileri not bilgileri dahil girmektedir. İkinci aşama olan Veli Bilgilendirme Sistemi ise öğrenci ve velileri tarafından kullanılıyor. Öğrenci sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi vb. birçok işlem buradan bakılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.