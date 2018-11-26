LGS sınav tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş yapabilmesi için gerçekleştirdiği Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakanlıktan yapılan açıklama ile birlikte sınav tarihi ve sınav detayları açıklandı. Peki, 2019 LGS ne zaman yapılacak? LGS nasıl olacak? İşte 2019 LGS sınavı hakkında merak edilenler...

2019 LGS NE ZAMAN?

TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl uygulanan LGS sınavının 2019 yılında hangi tarihte yapılacağı belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını bildirdi.

LGS NASIL OLACAK? OTURUM SÜRESİ ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.