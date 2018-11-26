e-Okul giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci velilerini bilgilendirmek adına ve öğrencilerin okul ile işlemlerini kolayca yapabilmesi için uygulamaya alınan e-Okul sistemi son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde eğitime devam eden öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarını görüntüleyebilmek için e-Okul'u ziyaret ediyor. Peki, e-Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Oul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranı...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için öncelikle MEB tarafından hazurlanan https://e-okul.meb.gov.tr/ adresini açmak gerekiyor. Sistem açıldıktan sonra karşınıza iki tane giriş ekranı gelecek. Soldaki ekran yönetim bilgi sistemi giriş, sağdaki ekran ise veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı. Öğrenci ve velilerin e-Okul sistemi üzerinden işlem yapabilmesi için sağdaki ekrana yani veli bilgilendirme giriş ekranına gelmesi gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapıldıktan sonra sol ekranda gelen pencereler üzerinden not bilgisi, devamsızlık bilgisi ve birçok okul ile ilgili işlemlerin görebilirsiniz.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.