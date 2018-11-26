AÖF soru ve cevapları erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri (AÖF) güz dönemi vize sınavı 24-25 Kasım'da uygulandı. Eğitimini açıköğretimde sürdüren öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla beklerken, bir yandan da sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit edebilmek için soru ve cevapları görüntülemek istiyor. Merakla beklenen soru ve cevaplar yayınlandı. Peki, AÖF soru ve cevapları nasıl görüntülenir? Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF güz dönemi vize sınavına katılan adayların heyecanla beklediği soru ve cevaplar yayınlandı. Öğrenciler, sınav soru ve cevap anahtarlarına Anadolu Üniversitesi'nin e-Kampüs sayfası üzerinden erişim sağlayabilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasından 20 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2018 AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının iki hafta sonra açıklanması bekleniyor. AÖF sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÜNİVERSİTE PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.

AÇIKÖĞRETİMDE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER TÜM TÜRKİYE'DE DEVAM EDİYOR

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze dersleri, Güz Dönemi 13 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayıp, 11 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Güz Dönemi 15 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara'da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki "Öğrenme Ortamları" ve oradan da "Yüzyüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilirler.

Güz Döneminde Yüzyüze Öğretim Yapılacak Dersler 1. Yarıyıl 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl 7. Yarıyıl Matematik I Mikro İktisat Maliyet Muhasebesi Denetim Genel Muhasebe I İstatistik I Finansal Yönetim I İktisada Giriş I Arapça III İngilizce I Osmanlı Türkçesine Giriş I İngilizce I Arapça I

29 Ekim, 31 Aralık ve 1 Ocak günü yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi, 11 Ocak 2019 Cuma günü son erecek.