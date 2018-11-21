İlk dönemin bitimine az bir süre kalmasıyla öğrenciler, Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? gibi sorular sormaya başladılar. Milli eğitim bakanlığından yayınlanan açıklamayla tatil planlarını yapan aileler, okulların tatil olmasıyla programlarını gerçekleştirmek istiyor. Yaz tatili sonrası okulların açılmasıyla birlikte gözler şimdi yarı yıl tatilinde. 17 Eylül Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonunda 15 günlük kış tatili ile öğrenciler küçük bir tatil dönemi daha yaşayacaklar. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar.

15 TATİL NE ZAMAN 2019? (SÖMESTR NE ZAMAN?)

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.