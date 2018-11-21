Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burs imkanından faydalanmak isteyen ortaöğretim öğrencileri içn başvurular 17 Eylül'de, yükseköğretim öğrencileri için ise 3 Ekim'de sona erdi. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Kurum tarafından geçtiğimiz gün burs sonuçları ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

2018 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim burs başvuruları değerlendirilmeye başlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmasada, VGM tarafından geçtiğimiz gün KYK burs sonuçlarının açıklanmasından sonra burs başvurularının değerlendirmeye alınacağı bildirilmişti. 13 Ekim'de KYK burs sonuçları açıklanmış, VGM burs sonuçlarının ise değerlendirme işlemleri başlamıştı. Buna göre, VGM burs sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerğinde yer alacak.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.