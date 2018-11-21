AÖF sınav yerleri sorgulama: 2018 Açıköğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Anadolu Üniversitesi

AÖF sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin bu haftasonu katılım sağlayacağı AÖF güz dönemi vize sınavı için hazırlıklar sürüyor. AÖF sınav yerleri bilgisi, Anadolu Üniversitesi'nin Öğrenci Girişi sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, AÖF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2018 AÖF sınav giriş yerleri görüntüleme sayfası...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi, AÖF'ün Öğrenci Girişi sayfası üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, AÖF'ün https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx internet adresine T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra açılan pencerede 'Sınav İşlemleri' sekmesinin altında yer alan 'Sınav Giriş Belgesi'ne tıklayarak sınav giriş belgesine ulaşabilcek.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN