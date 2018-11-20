ALES soruları ve cevapları yayınlandı. 18 Kasım'da uygulanan ALES/3 sınavının soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. Peki, ALES soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar..

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ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 ALES sınav sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgi sayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,5 0,5

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değe rlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandık tan sonra bu puanlar , aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.