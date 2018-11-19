Anadolu Üniversitesi tarafından bu haftasonu yapılacak olan AÖF güz dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. AÖF öğrencileri sınava nerede gireceklerini merak ederek, heyecanla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamayla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, AÖF öğrenci girişi ile AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...