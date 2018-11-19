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  • 19.11.2018 16:13
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 16:21

sınav yerleri sorgulama: 2018 sınav giriş belgesi! i

sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. tarafından gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavı için hazırlık içinde olan öğrenciler AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Peki, i ile sorgulama nasıl yapılır? İşte sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri...

Anadolu Üniversitesi tarafından bu haftasonu yapılacak olan AÖF güz dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. AÖF öğrencileri sınava nerede gireceklerini merak ederek, heyecanla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklamayla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, AÖF öğrenci girişi ile AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

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