AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri (AÖF) güz dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. 24-25 Kasım'da yapılacak olan AÖF güz dönemi vize sınavına katılacak olan öğrencilerin merakla beklediği sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖF sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi sınavı bu hafta sonu yapılacak. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Her an açıklanabilecek olan AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili gelişmeler takvim.com.tr'de yer alacak. AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldığında haberimizin içeriğinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra adayların sınav giriş belgesini görüntüleyebilmesi için AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresine giriş yapması gerekiyor. Daha sonra açıklan pencerede "Sınav İşlemleri" kategorisinin içerisinde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın ve gelen ekranda "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle" butonuna tıklayın.

AÇIKÖĞRETİMDE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze dersleri, Güz Dönemi 13 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayıp, 11 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Güz Dönemi 15 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara'da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki "Öğrenme Ortamları" ve oradan da "Yüzyüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilirler.

Güz Döneminde Yüzyüze Öğretim Yapılacak Dersler 1. Yarıyıl 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl 7. Yarıyıl Matematik I Mikro İktisat Maliyet Muhasebesi Denetim Genel Muhasebe I İstatistik I Finansal Yönetim I İktisada Giriş I Arapça III İngilizce I Osmanlı Türkçesine Giriş I İngilizce I Arapça I

29 Ekim, 31 Aralık ve 1 Ocak günü yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi, 11 Ocak 2019 Cuma günü son erecek.