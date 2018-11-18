Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ardından adayların gözü kulağı sınav sonuçlarına çevirildi. Peki, ALES/3 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi.

ALES 2018 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/3 soruları ve cevap anahtarının bir hafta içerisinde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlandığı sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklanır açıklanmaz https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek.



KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?



Danıştay 8. Dairesi, 2017 yılında ALES'in içeriğine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, 2017 öncesinde yapılan ALES sınavlarının 5 yıl boyunca geçerli olacağına dair geçici madde hükmü hakkında yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

ALES TAKVİMİ

2019 ALES tarihlerigeçtiğimiz günlerde belli oldu. ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi şöyle:

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.