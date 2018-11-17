KYK burs sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı.. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisine her yıl verilen burs/kredi için başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler burs taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirecek. KYK burs kredi taahhütname onayı yapmayan öğrenciler bu imkandan faydalanamayacak. Burs ve kredi almak isteyen öğrencilerden taahhütname onayı işlemini yapmayanların 18 Kasım 23.59'a kadar onay işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, e-Devlet giriş ile KYK burs kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs onaylama ekranı...

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs sonuçlarına göre burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Taahhütname onayı işlemleri 18 Kasım saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte cevabı;

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek KYK burs taahhütname onayı için öncelikle e-Devlet sistemini açın. 18 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemleri yapılabilecek.

e-Devlet'e girdikten sonra, "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.

Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.