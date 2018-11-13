Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen burs başvuru süreci tamamlandı. 17 Eylül'de başlayan ortaöğretim başvuruları 17 Ekim'de, 15 Eylül'de başlayan yükseköğretim bursu başvuruları ise 3 Ekim'de sona erdi. VGM'nin burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler sonuçlar için bekleyişte. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ortaöğretim değerlendirmelerine başlanmış, yükseköğretim için ise KYK burs sonuçlarından sonra değerlendirmeye başlanacağı bildirilmişti. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 VGM burs sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

VGM burs başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra merakla beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. VGM, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmelerine başlanmıştır. Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." demişti.

KYK sonuçları 13 Ekim'de erişime açıldı. VGM burs başvuru değerlendirme süreci de başladı. Fakat sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. VGM tarafından burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.