Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem sonbahar dönemi sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde ALES/3 sınav tarihi açıklandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olanlar ALES sınavının ne zaman yapılacağı, ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) sınavı 18 Kasım 2018 günü saat 10:15'de yapılacak. Yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için düzenlenen bu sınava girme zorunluluğu olan öğrenciler için bir hayli önemli olan bu sınava ÖSYM tarafından ALES ile ilgili "Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadelerini içeren bir uyarı yapıldı.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavına girecek adayların merak ettiği bir diğer konu ise ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusudur. ALES sınav sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

2019 ALES TARİHLERİ

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.