24 Kasım öğretmenler günü yaklaşıyor. Öğrenciler öğretmenleri için şiirler ve çeşitli gösteriler hazırlamak için çalışmalara başladı. Ailemizden sonra bizim için elinden gelen her şeyi yapan ve geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimizin günü 24 Kasım için geri sayım başladı. Bu sene 24 Kasım haftasonu cumartesi gününe denk geliyor. Öğretmenlerine anlamlı sürprizler yapmak ve onları hatırlamak isteyen öğrenciler şiirler ve mesajlar yazmak istiyor. İşte, öğretmenler günü ile ilgili mesaj ve şiirler..

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI

Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLAR

Binlerce öğrenci öğretmenlerine resimli mesajlar göndermek istiyor. İşte öğretmenler günü resimli mesajlar ve şiirler.

*Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

*Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

*Öğretmenlerin oluşturduğu kültür ordusu, yenilgi yüzü görmeyecek tek ordudur.

*Kültür ordusuna sahip olmayan milletler, askeri zaferlerini taçlandıramazlar.

*Gençliği yetiştiriniz Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir

*Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler

*Milletleri Kurtaranlar; Yalnız Ve Ancak Ögretmenlerdir.. Ögretmenden, Eğiticiden Yoksun Bir Millet; Henüz Millet Adını Almak Kabiliyetini Kazanmamıştır. Atatürk

*Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.

*Öğretmenlere o kadar şey borçluyuz ki bunu asla ve asla kimse ödeyemez. Çünkü onlar bizi bu yaşa kadar getirdiler.bütün öğretmenler öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMEN

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

BEN ÖĞRETMENİM

Doğuda, batıda benim izlerim,

Güneyde,kuzeyde benim özverim.

Dağlar yol versin,ister vermesin,

Dağı,taşı deler yine giderim.

Devletin çatısı benim eserim,

Ata'mın dediği yolda giderim.

Anamdan,babamdan hatta kendimden,

Bizleri kurtaran eli severim.

İster bozkır olsun,isterse çorak,

Orası bir vatan,kutsal bir durak.

Işığı yakmaktır, benim görevim,

Bizlere yakışmaz,geride durmak.

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...