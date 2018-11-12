AÖF sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, 2018-2019 yılı güz dönemi vize sınavı için bekleyişini sürdürüyor. Akademik takvime göre, sınava kısa bir süre kaldı. Gözler AÖF'ten gelcek açıklamada. Öğrenciler merakla sınav giriş yerlerini araştırıyor. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2018 Açıköğretim sınavı ne zaman? İşte 2018 AÖF sınavı ile ilgili tüm detaylar...

AÇIKÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 akademik takvimde yer alan bilgiye göre, 2018 AÖF güz dönemi ara sınavı 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre 24-25 Kasım'da gerçekleştirilecek AÖF güz dönemi ara sınavı giriş yerlerinin 19-23 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF tarafından resmi olarak bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÇIKÖĞRETİMDE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze dersleri, Güz Dönemi 13 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayıp, 11 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Güz Dönemi 15 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara'da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki "Öğrenme Ortamları" ve oradan da "Yüzyüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilirler.

Güz Döneminde Yüzyüze Öğretim Yapılacak Dersler 1. Yarıyıl 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl 7. Yarıyıl Matematik I Mikro İktisat Maliyet Muhasebesi Denetim Genel Muhasebe I İstatistik I Finansal Yönetim I İktisada Giriş I Arapça III İngilizce I Osmanlı Türkçesine Giriş I İngilizce I Arapça I

29 Ekim, 31 Aralık ve 1 Ocak günü yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi, 11 Ocak 2019 Cuma günü son erecek.