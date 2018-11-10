AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2018 Açıköğretim güz dönemi sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) güz dönemi ara sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. AÖF güz dönemi sınavına katılacak öğrenciler, sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2018 AÖF güz dönemi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖF güz dönemi sınavı ile ilgili ayrıntılar...

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

2018 AÖF güz dönemi ara sınavı 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri için bekleyiş içinde olan öğrenciler sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini merak ediyor. Fakat AÖF tarafından güz dönemi sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2018 AÖF güz dönemi ara sınavı giriş yerlerinin sınavdan bir önceki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF tarafından giriş belgeleri yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÇIKÖĞRETİMDE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE DERSLER TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze dersleri, Güz Dönemi 13 Ekim 2018 Cumartesi günü başlayıp, 11 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Güz Dönemi 15 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Tüm yurtta 81 il ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 87 merkezde (İstanbul'da 3 merkez: Avrupa Yakası –Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara'da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecektir.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki "Öğrenme Ortamları" ve oradan da "Yüzyüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilirler.

Güz Döneminde Yüzyüze Öğretim Yapılacak Dersler 1. Yarıyıl 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl 7. Yarıyıl Matematik I Mikro İktisat Maliyet Muhasebesi Denetim Genel Muhasebe I İstatistik I Finansal Yönetim I İktisada Giriş I Arapça III İngilizce I Osmanlı Türkçesine Giriş I İngilizce I Arapça I

29 Ekim, 31 Aralık ve 1 Ocak günü yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi, 11 Ocak 2019 Cuma günü son erecek.