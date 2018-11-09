  • Eğitim
  • 09.11.2018 15:48
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 16:05

2019 sınav takvimi belli oldu! 2019 KPSS ne zaman?

, 2019 yılında yapılacak olan sınavların takvimini açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2019 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 09 Kasım 2018 günü saat 15:20’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi. İşte 2019 i...

ÖSYM 2019 sınav takvimi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen sınavların 2019 yılında hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Buna göre, YKS sınavları 15-16 Haziran 2019 gerçekleştirilecek.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğtim Bilimleri) 14 Temmuz 2019'da,

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 20-21 Temmuz 2019'da,

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da yapılacak.

Diğer sınavların tarihleri aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

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