Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların 2019 yılında hangi tarihte uygulanacağı belli oldu. Buna göre, YKS sınavları 15-16 Haziran 2019 gerçekleştirilecek.
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğtim Bilimleri) 14 Temmuz 2019'da,
2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 20-21 Temmuz 2019'da,
2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da yapılacak.
Diğer sınavların tarihleri aşağıdaki linkte belirtilmiştir.
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