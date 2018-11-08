Ortaöğretim KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim düzeyi 7 Ekim'de gerçekleştirildi. Lise mezunu adaylar kamu personeli olabilmek hayali ile katıldıkları sınavın sonuçlarını bekliyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları açıklandı mı? 2018 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2018 ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2018 Ortaöğretim KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuçlar duyurulduğu an haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek ' te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, o rtaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.