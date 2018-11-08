Ortaöğretim KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'de. 7 Ekim'de uygulanan sınavda başarılı ve başarısız olan adaylar bugün belli olacak. Başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. Tercih işlemleri öncesi sınavda başarılı olup, olamadığını öğrenmek isteyen adaylar sonuçları öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sonuçlar bugün açıklanacak. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak? İşte 2018 Ortaöğretim KPSS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...