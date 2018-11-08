  • Eğitim
  • 08.11.2018 13:31
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 13:38

sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2018 Lise KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Şimdi sıra sonuçlarda. Binlerce kamu personeli adayı sonuçlar için bekleyişte. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. sonuçlarına göre tercih yaparak herhangi bir kamu kuruluşunda görev alacak olanlar için sonuçlar bugün erişime açılacak. Peki, saat kaçta açıklanacak? Lise KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Ortaöğretim KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'de. 7 Ekim'de uygulanan sınavda başarılı ve başarısız olan adaylar bugün belli olacak. Başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. Tercih işlemleri öncesi sınavda başarılı olup, olamadığını öğrenmek isteyen adaylar sonuçları öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sonuçlar bugün açıklanacak. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak? İşte 2018 Ortaöğretim KPSS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

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