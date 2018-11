KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2018 - 2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KYK burs başvurularının üzerinden 17 gün geçti. 15-21 Ekim arasında alınan burs başvurularının ardından binlerce üniversiteli öğrenci merakla beklediği başvuruların sonuçlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları 23 gün sonra adaylara duyurmuştu. Peki, 2018 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları heyecanla bekleniyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak geçen sene 23 gün sonra açıklanan sonuçlar bu yılda aynı şekilde açıklanabilir, sonuçların 12 Kasım ila 16 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniliyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ 2018-2019 NE KADAR?

Kurum tarafından KYK burs ücretleri, ne kadar olacak? Bursa dair açıklama beklenirken, burstan yararlanacak öğrenciler için 2018-2019 yılları içerisinde KYK burs ücretleri, ne kadar oldu, sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre; Lisansta 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imklanlarından yararlanılacak.

KREDİ OLAN ÖĞRENCİ BURS ALABİLME İMKANINA SAHİP Mİ?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK?

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.