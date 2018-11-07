10 Kasım'ın gelmesi ile birlikte özellikle öğrencilerin bu anlamlı gün için hazırlıkları başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk' ün ölümünün 80. yıl dönümü ülke genelinde saygı ve rahmetle anılacak. Okullarda saygı duruşu ile başlayan törenler düzenlenecek, 10 Kasım şiirleri ile bugünün önemi vurgulanacak. İşte 10 Kasım ile ilgili kısa, uzun şiirler...

10 KASIM ŞİİRLERİ

KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

Yurdumuzu kuran

Bir kahramansın sen

Vatanı için savaşan

Bir askersin sen

Vatanını çok sevdi

Adını göklere yazdırdı

Çanakkale savaşında

Kendini kanıtladı

Kahramanımız oldu

Yurdunu savundu

En büyük eseri

Cumhuriyet oldu

10 Kasım'da anıyoruz

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.



Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.



En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.



Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN

Sana borçluyuz canımızı,

Sana borçluyuz yaşamımızı,

Sana borçluyuz vatanımızı,

Sana borçluyuz varlığımızı,

Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

Var olmasaydın diyorum,

Ne olurdu bu millete,

Hiç doğmasaydın diyorum,

Hizmetkârdık hangi millete.

Yılmadan, yorulmadan çalıştın,

Bin bir türlü zorluğu aştın,

İyi ki vardın, hep olacaksın,

Senin sevginle dolu kalbimizde,

Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

Kalbimizde yaşatıyoruz

Seni hiç unutamıyoruz

Kahramanımızsın ATATÜRK..!

10 KASIM

10 Kasım 1938,

Günlerden Perşembe.

Atatürk'üm ölmüş,

Saat dokuzu beş geçe.



Çökmüş bir matem havası,

Milletimin üstüne,

Gözyaşları sel olmuş

Akmış Marmara Denizi'ne



Herkes akın akın,

Dolmabahçe'ye koşmuş,

Büyük kurtarıcı artık,

Aramızdan ayrılmış.



Atatürk'süz yaşamak,

Çok zor gelse de millete,

Kalplerde yaşatılmış,

O veciz sözleriyle.



Emanet etmiş bizlere,

Kurduğu cumhuriyeti.

Var oldukça bu dünya,

Bilmeliyiz kıymetini.

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,

Vatan için çarpışan,

Ölümü hiçe sayan,

Atatürk'ün gençleriyiz.

Destana destan katan,

Yurdumuzu kurtaran,

Modern bir ülke kuran,

Atatürk'ün gençleriyiz.

Onsuz O'nu yaşayan,

İzinden ayrılmayan,

10 Kasım hüznü duyan,

Atatürk'ün gençleriyiz.

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.



Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.



Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.



İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,

Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK

Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali

Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK

Vatanının yılmaz savunucusu

Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

Vatan toprağını altın bilen

Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK

Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran

Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

ATATÜRK



Bir gün sordum babama,

Atatürk neden büyük?

Çocuğum dedi bana,

Onu seviyor her Türk.



Onu biz değil yalnız,

Üstün tanır her millet.

En büyük eseridir

Kurduğu cumhuriyet.



Çok kötü bir zamandı,

Uçurumdaydı vatan.

O büyük kahramandı,

Yurdumuzu kurtaran.



Kalbimiz sevgi dolu,

Yol gösteren o,Türk'e

Yolumuz onun yolu,

Saygı duy Atatürk'e!...

ATATÜRK'ÜN SESİ



Atatürk'ün sesi

Bazen Erzurum Kongresi

Bazen Sivas

Bazen Anadolu'da sert bir rüzgar



Atatürk'ün sesi

Bazen Ankara'da ilk Millet Meclisi

Bazen Orta Anadolu'da kartal

Bazen Akdeniz'de tatlı bir rüzgar



Atatürk'ün sesi

Gökyüzünde ak bir bulut

Bazen önünde İzmir'e ordular akar

Bazen Akdeniz'de bir kartal



Atatürk'ün sesi

Bazen devrimlerin alfabesi

Bazen Cumhuriyetin gür sesi

Bazen Menemen'de deli bir rüzgar

ATATÜRK ÇOCUKLARI

Özgürlük şarkısı bizim şarkımız

Yurt için ulus için hep çalışırız

Vatanı yükseltmek tek amacımız

BizlerAtatürk çocuklarıyız

Dostlukla dopdolu yüreklerimiz

Dünya çocukları hep kardeşimiz

Barıştan yana inançlarımız

Bizler Atatürk çocuklarıyız

Çınınlayacak sesimiz dünyada yurtda

Uzanacak ellerimiz evren boyunca

Uygarlık yönünde bir meşaleyi

Bizler Atatürk çocuklarıyız

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe

Atam dolma bahçede

Gözlerini kapamış

Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben Atama doymadım

Doysun kara topraklar

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

ATATÜRK'ÜM SEN YOKKEN

Bir Cumhuriyet günü

Kalbimizde anılıyorsun

Belki o zaman uyuyorsundur

Atatürk'üm sen yokken

Duydun mu sesimizi

Atatürk'üm derken

Yankılandı her taraf

Atatürk'üm sen yokken

Bir cevap ver ne olur

Aklım hayalim durur

Annem teselli etti

Atatürk'üm sen yokken

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK

Atatürk'üm işte 10 Kasım yine

Dalgalanır ağaçlarla oğullar

Dalgalanır oğullarla nineler

Dalgalanır ninelerle genç kızlar

Özlemin ta yüreğime işlemiş

Seni bulmak, seni görmek için ben

Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda

Öyle

Güçlüsün ki

Güçleneceğim

Öyle yücesin ki, yüceleceğim

Düşüne düşüne seni kocaman kocaman

Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz

Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün

Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt

Sanki ellerim gece

Sanki ellerim gündüz

Yazacağım seni daha, bir daha

Ben senin ölümünle yarışacağım