Önlisans KPSS soruları ve cevapları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Kasım'da uygulanan 2018 KPSS Önlisans sınavının soru ve cevapları yüzde 10'luk kısmı erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak soruların tamamına ulaşabilecek. Peki, KPSS Önlisans soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? 2018 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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