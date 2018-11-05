Mete Gazoz, 2018 KPSS Önlisans sınavında soruldu. Sınav saat 12.25'te tamamlandı ve sınav sonrası adaylar sorulara yanıt aramaya başladı. KPSS Önlisans sınavında en dikkat çeken sorulardan biri de Mete Gazoz oldu. Milli sporcumuz Mete Gazoz'un hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS'de sorulan Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nerede şampiyon olmuştur? İşte Mete Gazoz ile ilgili sorulan sorunun yanıtı...

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi alan Gazoz, kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettirdi. Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Gazoz, yerli sporculardan da destek gördü. Özellikle Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları Mete'nin büyük çapta tanınmasına ve desteklenmesine olanak tanıdı.

Videoyu Oynat Mete, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı