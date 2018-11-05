DUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Eylül'de sınavı yapılan DUS'un sonuçları 9 Ekim'de açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra başarılı olan adaylar için tercih işlemleri 23-30 Ekim 2018 tarihleri arsında alındı. Buna göre, tercih yapan bin 424 kişiden 728 aday yerleşti. Peki, DUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 DUS tercih sonuçları...

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2018

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sonuçlarına, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra erişebilecek.

2018 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DUS SINAVI HAKKINDA

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.