KPSS Önlisans sınavı saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara cevaplamaları için 130 dakika verildi. KPSS'nin Önlisans sınavına katılan memur adayları sınav yorumlarını merak ediyor. Peki, KPSS sınavına giren adaylar için sınav zor muydu? İşte 2018 KPSS Önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav yorumları...
YURTTAN 2018 KPSS ÖNLİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR YORUMLARI
Kamu personeli adaylarının katıldığı KPSS Önlisans genel yetenek ve genel kültür testtlerinden yapılan ve saat 10.15'te başlayan sınav, 12.25'de tamamlandı. Sınavdan sonra adaylar sorular hakkında yorumlarını dile getirdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları da zorlandıklarını dile getiriyor.
İşte Twitter üzerinden yapılan KPSS Önisans yorumları;
Her polinin foli olmadığını öğrendikten sonra hiçbir şeye inancım kalmadı artık..#KPSS— Kadir1903 (@Kadir190317) 4 Kasım 2018
Bu sene de Kpss'ye girip vicdanımı rahatlattım çok şükür 152682. girişimde de böyle hissedicem— Nage. (@nageylmz) 4 Kasım 2018
Yalçın ve Selami usta sorusu ile alakalı olan 3 soruya doğru cevap veren arkadaş.— yakup ekşioğlu (@ykp_eksioglu) 4 Kasım 2018
Sen sınavı geçtin rahat ol. 🙃#KPSS
Sınav basitti. Ben yapamadım o ayrı tabi asfgjkll #kpss— Murat. (@Utopik__) 4 Kasım 2018
Elini öpmeye geldik bi şeker bile vermedin be. #KPSS— Serhat Aydın (@aydinserhatt) 4 Kasım 2018
Elini öpmeye geldik bi şeker bile vermedin be. #KPSS— Serhat Aydın (@aydinserhatt) 4 Kasım 2018
Yaşadığım olaylardan ders çıkaracağıma keşke birazda kpssye çalışsaydım #KPSS— Şükûfezar (@sukufezr1) 4 Kasım 2018
Yalçın ve selami usta sizi asla unutmayacağım #KPSS— AYŞEMİNCE (@harryderlerr) 4 Kasım 2018
Kpss bana kazandırdığı ;— ÖMER (@omeryesiltepe) 4 Kasım 2018
2 kalem, silgi ve kalem traş
Kaybettirdikleri ise ;
60 tl ve sabah uykusu
kalan karakter 1000
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