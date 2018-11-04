  • Eğitim
  • 04.11.2018 12:55
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 13:28

nasıl geçti? 2018 yorumları! , kolay mıydı?

Önlisans sınavı 12.25'te tamamlandı. 2018 sınavına katılan adaylar sınav sonrası araştırmalarına devam ediyor. Bazı adaylar sınav için zor yorumları yaparken, bazı adaylar ise çalışana kolay diyor. Peki, KPSS sınavı nasıl geçti? , kolay mıydı? İşte 2018 ...

KPSS sınavı nasıl geçti?

Önlisans sınavı saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara cevaplamaları için 130 dakika verildi. KPSS'nin Önlisans sınavına katılan memur adayları sınav yorumlarını merak ediyor. Peki, KPSS sınavına giren adaylar için sınav zor muydu? İşte 2018 Genel Yetenek-Genel Kültür sınav yorumları...

YURTTAN 2018 KPSS ÖNLİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR YORUMLARI

Kamu personeli adaylarının katıldığı KPSS Önlisans genel yetenek ve genel kültür testtlerinden yapılan ve saat 10.15'te başlayan sınav, 12.25'de tamamlandı. Sınavdan sonra adaylar sorular hakkında yorumlarını dile getirdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları da zorlandıklarını dile getiriyor.

İşte Twitter üzerinden yapılan KPSS Önisans yorumları;

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