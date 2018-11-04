KPSS Önlisans sınavı saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara cevaplamaları için 130 dakika verildi. KPSS'nin Önlisans sınavına katılan memur adayları sınav yorumlarını merak ediyor. Peki, KPSS sınavına giren adaylar için sınav zor muydu? İşte 2018 KPSS Önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav yorumları...

YURTTAN 2018 KPSS ÖNLİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR YORUMLARI

Kamu personeli adaylarının katıldığı KPSS Önlisans genel yetenek ve genel kültür testtlerinden yapılan ve saat 10.15'te başlayan sınav, 12.25'de tamamlandı. Sınavdan sonra adaylar sorular hakkında yorumlarını dile getirdi. Bazı adaylar sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları da zorlandıklarını dile getiriyor.

İşte Twitter üzerinden yapılan KPSS Önisans yorumları;

Her polinin foli olmadığını öğrendikten sonra hiçbir şeye inancım kalmadı artık..#KPSS — Kadir1903 (@Kadir190317) 4 Kasım 2018

Bu sene de Kpss'ye girip vicdanımı rahatlattım çok şükür 152682. girişimde de böyle hissedicem — Nage. (@nageylmz) 4 Kasım 2018

Yalçın ve Selami usta sorusu ile alakalı olan 3 soruya doğru cevap veren arkadaş.

Sen sınavı geçtin rahat ol. 🙃#KPSS — yakup ekşioğlu (@ykp_eksioglu) 4 Kasım 2018

Sınav basitti. Ben yapamadım o ayrı tabi asfgjkll #kpss — Murat. (@Utopik__) 4 Kasım 2018

Elini öpmeye geldik bi şeker bile vermedin be. #KPSS — Serhat Aydın (@aydinserhatt) 4 Kasım 2018

Elini öpmeye geldik bi şeker bile vermedin be. #KPSS — Serhat Aydın (@aydinserhatt) 4 Kasım 2018

Yaşadığım olaylardan ders çıkaracağıma keşke birazda kpssye çalışsaydım #KPSS — Şükûfezar (@sukufezr1) 4 Kasım 2018

Yalçın ve selami usta sizi asla unutmayacağım #KPSS — AYŞEMİNCE (@harryderlerr) 4 Kasım 2018