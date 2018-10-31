Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen burs başvuru süreci tamamlandı. 17 Eylül'de başlayan ortaöğretim başvuruları 17 Ekim'de, 15 Eylül'de başlayan yükseköğretim bursu başvuruları ise 3 Ekim'de sona erdi. Şimdi sıra sonuçlarda. Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 VGM burs sonuçları ile ilgili merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmelerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır."

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.