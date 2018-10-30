Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe geçiş için başvuru atama sonuçları açıklandı. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerden sözleşmeli öğretmenliğe geçiş yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eylül ayında alınan başvuruların sonuçları açıklandı. Atama bekleyen öğretmenler sonuçlarını merak ederken, sonuçlar MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama süreci nasıl olacak? İşte 2018 ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE ATAMA SONUÇLARI

Ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe ataması için başvurular Eylül ayında alınmıştı. Merakla beklenen ilk atama sonuçları 30 Ekim'de açıklandı.

20-26 Eylül'de başvurusu alınan sınavın sonuçları 17 Ekim'de açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından 23-26 Ekim'de tercihler alındı ve tercih yapan adayların atama sonuçları 30 Ekim'de erişime açıldı.

Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ATAMASI YAPILANLARIN GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

* Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlem ler i için aşağıdaki belgeler istenecek;

* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

* Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

* Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sa ğlık kurulu raporu.

* Ataması yapılanlar, bu bölümün "11.3." maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belg eleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

* Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra t ebligatı beklemeksizin göreve başlamak i steyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

* Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek Personel Genel Müdürlüğü Öğre tmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

* Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkan lığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

* Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istene cektir.

* Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.