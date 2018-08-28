KPSS adayları için heyecanlı bekleyiş. Yüzbinlerce lisans öğrencisi KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarihi belirledi. Ayrıca bugün KPSS önlisans sınavı için de başvurular alınmaya başlandı.

2018 KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2018 KPSS ön lisans sınav başvuruları 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bugün başlayacak olan KPSS önlisans başvuruları ÖSYM internet adresi üzerinden saat 10.00'dan sonra yapılacak.

Geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018 olarak netleşti. KPSS ön lisans sınavının yapılacağı tarih 4 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde adaylara duyurulacak.

Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



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ÜCRETLER HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

​KPSS ücretleri hangi bankalara yatıyor, sorusunun cevabı ÖSYM AİS sayfasında belli oldu. Kurum tarafından açıklanan o bankalar: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)



2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETLER İNTERNET ÜZERİNDEN YATIRILABİLİR Mİ?

Evet… Başvuru ücretleri ÖSYM ödeme sayfasında yatırılabiliyor. Dikkat! Başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona ererken, başvuru ücretleri son gün tarihi 13 Eylül 2018 saat 23:59 olarak açıklandı. 14 Eylül itibariyle ücret ödeme sistemi kapanıyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPAMAYANLAR BAŞVURULARI NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK?

ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular alınıyor. Sisteme kayıtlı olmayanlar veya geçerli fotoğraf süresi dolanlar (50 ay), sınav merkezlerinden başvuru yapmaları zorunludur.