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... kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2018 AÖF kayıt yenileme tarihi

... öğrencisinin bir numaralı gündem maddesi AÖF kayıt yenileme işleminin ne zaman başlayacağı oldu. Üniversite eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihlerini kaçırmak istemiyor. Peki, 2018 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2018 AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

AÖF kayıt yenilme ne zaman başlıyor?

2018-2019 eğitim dönemi için kayıt tarihleri birçok öğrencinin merak konusu oldu. Çok sayıda kişi AÖF kayıt tarihlerine dair üniversiteden yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2018 AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?" sorularının cevabını arıyor... İşte, AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilen detaylar...

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Öte yandan ÖSYS ile alınacak kayıtlar için de tarihler belli oldu. AÖF'ün resmi sitesinden yayınlanan tarihler şu şekilde;


NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLUNUR?
Merkezi Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel (TYT) puan türünde en az 150 puan almak. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar. ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 16:07
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