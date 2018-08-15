Binlerce öğrencinin girdiği 2018 ÖSYM DGS sınavı için heyecan dorukta. İki yıllık üniversite programlarından mezun olan öğrenciler 2018 DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.



Dikey Geçiş Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2000 yılından bu yana meslek yüksekokullarıyla açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların akademik eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamaları amacıyla düzenleniyor. Peki DGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖSYM DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevapları...







DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre DGS sonuçları, 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Sınav sonuç bilgisinde;



Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları Ön lisans başarı puanı 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.