Üniversite tercihlerinde son tarih ne zaman?





Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleştiren YKS maratonunun sonuna gelindi. YKS'ye giren adayların ÖSYM'nin açıkladığı yükseköğretim programlarını tercihler için artık son günler. Peki 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinde son gün ne zaman? Detaylar haberimizde….

