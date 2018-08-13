Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleştiren YKS maratonunun sonuna gelindi. YKS'ye giren adayların ÖSYM'nin açıkladığı yükseköğretim programlarını tercihler için artık son günler. Peki 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinde son gün ne zaman? Detaylar haberimizde….
Üniversite tercihlerinde son tarih ne zaman?
Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleştiren YKS maratonunun sonuna gelindi. YKS’ye giren adayların ÖSYM’nin açıkladığı yükseköğretim programlarını tercihler için artık son günler. Peki 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinde son gün ne zaman? Detaylar haberimizde….
- 2 yıllık bölümler ve taban puanları açıklandı!
- LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman?
- 2018 ÖSYM taban ve tavan puanları! Hangi okul kaç puanla öğrenci alıyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.