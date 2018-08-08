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Beşinci DİL sınavı ne zaman düzenlenecek? 2018 YÖKDİL sınavı ne zaman

kariyer peşinde olan vatandaşların merakla beklediği 2018 DİL sınavının ne zaman yapılacağı açıklandı. Akademik kariyer yapmanın şartları arasında yer alan yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YÖKDİL sınavının beşincisi 'de düzenlenecek. İşte 5. YÖKDİL sınavına dair detaylar...

Beşinci YÖKDİL sınav tarihi açıklandı!

Yükseköğretim Kurulunca (), beşinci Yükseköğretim Kurumları (YÖKDİL) sınavının, Cumartesi günü saat 14.00'te, tek oturum halinde yapılacağı bildirildi.

2018 YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınav İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 12:18
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