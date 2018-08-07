Maaşlı eğitim

Üniversite tercihleri bugün başladı. Öğrenciler 14 Ağustos'a kadar gitmek istedikleri okullar için tercihte bulunacak. Bazı üniversiteler, başarılı öğrencileri bünyesine katmak için yüklü burslar veriyor. Burs tutarları aylık 6 bin liraya kadar çıkıyor. İşte üniversiteler ve burs miktarları: