Üniversite tercihleri bugün başladı. Öğrenciler 14 Ağustos'a kadar gitmek istedikleri okullar için tercihte bulunacak. Bazı üniversiteler, başarılı öğrencileri bünyesine katmak için yüklü burslar veriyor. Burs tutarları aylık 6 bin liraya kadar çıkıyor. İşte üniversiteler ve burs miktarları:
Maaşlı eğitim
Üniversiteler, başarılı öğrencilerin kendilerini tercih etmesi için aylık 6 bin liraya varan burs veriyor. Öğrenciler hem okuyor hem para kazanıyor...
- 07 Ağustos 2018, Salı
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