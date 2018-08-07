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Maaşlı eğitim

eler, başarılı öğrencilerin kendilerini tercih etmesi için aylık 6 bin liraya varan veriyor. Öğrenciler hem okuyor hem para kazanıyor...

Maaşlı eğitim
Üniversite tercihleri bugün başladı. Öğrenciler 14 Ağustos'a kadar gitmek istedikleri okullar için tercihte bulunacak. Bazı üniversiteler, başarılı öğrencileri bünyesine katmak için yüklü burslar veriyor. Burs tutarları aylık 6 bin liraya kadar çıkıyor. İşte üniversiteler ve burs miktarları:
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