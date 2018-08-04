Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planı açıklamasının ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı müjdesi verdi. Binlerce öğretmen adayı bu haberin ardından gözünü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çevirdi. Peki 20 bin yeni öğretmen ataması ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 100 gün içinde yeni 20 bin öğretmen atayacaklarını açıkladı.

Son haber ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"100 gün içinde 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Ülkemizde eğitimin gelişmesi için bizleri sürekli cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan'a, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız @BeratAlbayrak'a @tcmeb ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun."

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştı. Bu atamalar sonrasında bir yere yerleşemeyen öğretmen adayları, dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar ile tekrar umutlandılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Okullarımızı daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumumuzu kent güvenlik yönetim sistemine entegre ediyoruz. 100 günlük eylem planı çerçevesinde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağız açıklamasın bulundu.

20 bin öğretmen ataması ile ilgili olarak net bir tarih verilmedi. Fakat konu ile ilgili olarak bir açıklama yapılması bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması ile ilgili yeni gelişmeler olduğu zaman anlık olarak sizlerle paylaşacağız.