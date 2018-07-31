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YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar puanlarını öğrenmek için birbirleriyle yarıştı. Adaylar aldıkları puana göre ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzundan tercihlerini yapacaklar. Peki 2018 YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversitelerin taban puanları ne? Üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu...

Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar puanlarını öğrenmek için birbirleriyle yarıştı. Adaylar aldıkları puana göre ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzundan tercihlerini yapacaklar.


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  • 31 Temmuz 2018, Salı 04:07
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