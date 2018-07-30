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sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklama tarihi

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi 'nin ilk oturumu Temel () 29 Haziran, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi () ve son oturumu olan Testi () ise 1 Temmuz’da yapılmıştı. Sınavın üzerinden günler geçti,bu nedenle adayların sonuç beklentisi arttı. Sonuç açıklama tarihini 2018 iş takvimiyle açıklayan , resmi sayfası üzerinden tekrar bir hatırlatma yaptı. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT AYT sonuç açıklama tarihi

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi (Yükseköğretim Sınavları) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. tarafından bu yıl ilk kez uygulanan, , ve olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'nin sonuçları, yarın gün içerisinde duyurulacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceden de planlandığı gibi Salı günü açıklanacak.

​TERCİHLER NE ZAMAN?

Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte tüm aday öğrenciler için tercihlerin belirleneceği kritik süreç başladı. Üniversite ve bölüm tercihi, aynı zamanda meslek seçimini belirleyen önemli bir aşama. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden de planlandığı gibi 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Üniversite kayıtları ise 3-7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. İsteyenler 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında e- kayıt yapabilecek..

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uygulamalı eğitimin önemi

Teorik dersler okuduğunuz bölüm ve mesleğiniz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Ancak özellikle mezun olduktan sonra sizi mesleğinize ve sektöre hazırlayan sürecin altyapısı uygulamalı eğitimde atılır. Uygulamalı eğitimi, geniş olanaklarla en kapsamlı şekilde almak için seçtiğiniz üniversitenin bir araştırma üniversitesi olması önemlidir.

Okurken iş dünyası ile etkileşim imkânı

Uygulamalı eğitimin bir diğer olmazsa olmazı da sektörel deneyimdir. Çünkü, mesleğinizin bağlı bulunduğu sektörle ne kadar erken tanışırsanız, kariyer planlaması ve hedefler gibi geleceğinizi şekillendirecek konularda o kadar erken yol alma şansı elde edersiniz.

Çağdaş ve deneyimli akademik kadro

Akademik eğitiminizi nasıl aldığınız kadar kimden aldığınız da önemlidir. Konusunda uzman, çağdaş eğitim metotlarını benimsemiş, yeterli deneyime sahip ve hem eğitimini aldığınız bölümün derslerinde hem de kişisel gelişiminizde size artı değerler sunan bir akademik kadro, eğitim hayatınız boyunca en büyük desteğiniz olacaktır.

Modern, bilimsel, teknolojik altyapı

Eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de modern, bilimsel, teknolojik altyapı olanaklarını öğrencilerine sunmuş olmasıdır.

Sosyal ve kültürel olanaklar

Öğrencilerin üniversite yaşamları sadece eğitim-öğretimden oluşmamalıdır. Üniversiteler öğrencilerine sosyal ve kültürel olanaklar sunarak onların yetişmelerine katkı sağlamalıdırlar.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 04:52
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