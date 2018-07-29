LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm adaylar MEB'in son dakika yapacağı açıklamaya bekliyor. 8. Sınıfı bitiren öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS'de sona gelindi. Tercih yapan adaylar MEB'den gelecek tercih sonuçları açıklamasını merakla bekliyor? Peki açıklama LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde



LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar tercihte bulunabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da tamamlanan tercih işlemlerine ait yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da duyurulacak.







YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

a) Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de saat 17.00'ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül'de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül'de açılacak.



LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.