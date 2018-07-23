2018 KPSS (Lisans) Puan Hesaplaması! ÖSYM KPSS kaç net kaç puan eder?

2018 KPSS LİSANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'na 22 Temmuz 2018 tarihinde katılım sağladı. Emeklerinin karşılığını alarak hedefledikleri kamu kurumlarına yerleşmek arzusu içerisinde olan adaylar, düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonrasında dört gözle sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Tüm bunların yanı sıra; uygulamaya alınan zorlu sınav maratonunun hemen arkasından kamu kurumu kadrosundaki yerini almak amacı güden memur adaylarının akıllarında soru işareti bırakan hususlar arasında birincil olarak, ''kaç net kaç puan eder'' ve ikincil olarak ise ''KPSS Lisans puanı hesaplamasının nasıl yapıldığı'' oldu. Peki, gecesini gündüzüne katarak istedikleri puanı ve başarı sıralamasını yakalamayı bekleyen milyonlarca aday tarafından ağırlıklı olarak sorgulama konusu haline gelen KPSS Lisans puanı nasıl hesaplanır? İşte, içerisinde sınava dair ayrıntılı bilgilerin tamamına erişebileceğiniz 2018 KPSS Lisans Puan Hesaplama Sistemi!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı) milyonlarca adayın katılımıyla birlikte 22 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenecek. KPSS Lisans birinci oturum olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te yapılırken, ikinci oturum olan Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

2018 KPSS LİSANS KAÇ SORU SORULDU? KPSS LİSANS SORU DAĞILIMLARI…

KPSS Lisans sınavının ilk oturumu olan 1 milyon 234 bin 617 adayın katılım sağladığı Genel Yetenek sınavında; Matematik (27 soru), Türkçe (30 soru) ve Geometri (3 soru) olmak üzere toplamda 60 adet soru yöneltilecek. Genel Kültür sınavında ise; Coğrafya (18 soru), Tarih (27 soru), Güncel Bilgiler (6 soru) ve Vatandaşlık (9 soru) olmak üzere 60 soru sorulacak.

KPSS Lisans sınavının ikinci oturumu olan 440 bin 324 adayın katılım sağladığı Eğitim Bilimleri sınavında; Ölçme ve Değerlendirme (12 Soru), Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Teknikleri (16 Soru), Gelişim Psikolojisi (12 Soru), Öğrenme Psikolojisi (16 Soru), Rehberlik ve Özel Eğitim (12 Soru), Program Geliştirme (4 Soru), Sınıf Yönetimi (4 Soru) ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (4 Soru) olmak üzere toplamda 80 soru yöneltilecek.

2018 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir.

2018 KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

Hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere sınavda ter döken milyonlarca aday KPSS 2018 Lisans bölümü Puan Hesaplaması nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramak üzere kolları sıvadı. Diğer taraftan da zorlu sınav maratonunda yerini alacak adaylar tarafından, sınav puanı hesaplamasında yararlanabilecekleri KPSS kaç netin kaç puan yapacağına ilişkin sorgulamalara hız kazandırıldı. İşte, sınavda elde ettiğiniz puanlarınız ve puanınıza karşılık gelen netlerinizle birlikte KPSS Lisans puanı hesaplama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN

2018 KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'nda kazandıkları puan ve elde ettikleri başarı sıralamasını genel olarak netler ve standart sapmalar belirleyici olmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda yalnızca yapılan net sayısının önemli olamadığı puan hesaplamasında, standart sapma son derece önem teşkil etmektedir. Yıllara göre değişiklik arz edebilen ve başarı ortalaması da göz önünde bulundurulan standart sapma ile adaylar +5 -5 puan fazla ya da eksik puan alabilmektedir.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ''standart sapma''yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.