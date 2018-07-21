800 bin öğrenciye yetenek testi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'yetenek tarama projesi' geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirecek. 800 bin ilkokul öğrencinin sportif yetenek ve potansiyelleri bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak. Gelecek yıl sonuna kadar öğrencinin yetenek taraması tamamlanacak. Her öğrencinin en az 2 spor dalında aktiviteye katılmasının öngörüldüğü projede, 3 bin antrenör ve uzman, yetenekli öğrencilerin belirlemesi için görevlendirilecek.
Burak ERDEM ÇELİK
Burak ERDEM ÇELİK
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