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sonuçları açıklandı mı? sonuçları

Öğretmen adayları 'in yayımladığı takvime göre bugün açıklanacağı belirtilen sonuçlarını merakla bekliyor. Peki il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İşte il dışı tayin sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizin yanıtı.

2018 il dışı tayin sonuçları

2018 yılı sonuçları 'in takvimine göre bugün içerisinde açıklanacak. Görev yaptıkları ilden farklı bir ile geçiş yapmak isteyen öğretmenler 5-8 Haziran 2018 tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonucu yeni görev yerlerini öğrenecekler.

2018 İl Dışı Tayin Sonuçları Öğrenme

2018 yılı il dışı tayin sonuçları atama.meb.gov.tr ve mebbis.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 18:00
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