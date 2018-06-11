2018 yılı il dışı tayin sonuçları MEB'in takvimine göre bugün içerisinde açıklanacak. Görev yaptıkları ilden farklı bir ile geçiş yapmak isteyen öğretmenler 5-8 Haziran 2018 tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonucu yeni görev yerlerini öğrenecekler.
2018 İl Dışı Tayin Sonuçları Öğrenme
2018 yılı il dışı tayin sonuçları atama.meb.gov.tr ve mebbis.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
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