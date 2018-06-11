İl dışı tayin sonuçları için öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Öğretmenlerin ilk görev yerlerindeki azami görev süresini doldurduktan sonra farklı br ilde görev almak için gerçekleştirdiği il dışı tayin başvuruları 8 Haziran'da sona ermişti. Başvuruda bulunan öğretmenlerin bekleyişi , Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) bugün akşam saatlerinde gelen haberle bitti. Peki, il dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2018 il dışı tayin atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar...





İL DIŞI TAYİN ATAMA SONUÇLARI 2018

MEB tarafından belirlenen takvime göre, il dışı atama sonuçları bugün akşam saatlerinde açıklandı. Öğretmenlerin il dışı tayn atama sonuçları atama.meb.gov.tr adres üzerinden açıklandı. İl dışı tayin sonuçlarını TC kimlik numarası ile öğrenmek mümkün.



İL DIŞI ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Ataması yapılan öğretmenlerin ilişlik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.





İL DIŞI TAYİN NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılıyor. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilyor; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor.