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AÖL 2.dönem sınav sonuçları belli mi? sorgulama ekranı...

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu AÖL öğrencilerinin bir numaralı gündem maddesi oldu. AÖL öğrencileri bakanlık tarafından daha önce 20 Nisan'da açıklanacağı söylenen sınav sonuçlarının hala neden erişime açılmadığını sorguluyor. Öte yandan AÖL III. dönem kayıtları hakkında da bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖL II. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL III. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sınava giren binlerce gözünü ve 1 Nisan AÖL sınav sonuçlarına çevirdi. Peki tarafından düzenlenen Lisesi 2.dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AÖL 2.dönem sınav sonuçları belli mi? MEB sorgulama ekranı...

cumartesi ve 1 Nisan pazar günü tarafından düzenlenen AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi büyük merak konusu oldu.

Binlerce öğrencinin girdiği lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUCU
Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Fakat henüz resmi bir açıklama olması sebebiyle sınav sonuç tarihlerinde bir değişikliğe gidilebilir.

AÖL TELAFİ SINAVI
MEB'den yapılan açıklamada dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi. Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 15:17
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