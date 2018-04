E-Okul veli ve öğretmen girişi için pratik yöntem

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrencilere ve velilere büyük bir kolaylık sağlıyor. E-Okul, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılan hizmet sistemidir. E-Okul bir öğrencinin eğitime başladığı günden itibaren mezun olana kadar takip eder. E-Okul veli bilgilendirme sistemi ile velisi olduğunuz öğrencinizin mezun olma durumunda aldığı diploma notunun bilgisine erişebilirsiniz.E-Okul son dakika yönetim bilgi sistemi ve ve bilgilendirme sistemleri hakkında detaylı bilgi edinmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), not girişleri ve devamsızlık bilgilerinin yavaş yavaş netleştiği son günlerde araştırılan konu oldu. Binlerce öğrencinin bilgilerinin yer aldığı E Okul VBS ekranı, artık mobil uygulama olarak da kolayca kullanılabiliyor. Peki, yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı E Okul VBS ekranı giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, E Okul öğretmen girişi aracılığıyla sisteme dahil edilen öğrenci bilgileri hakkında detaylı bilgiler

E Okul VBS, öğrencilerin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Öğrenim gördükleri okullarda sözlü ve yazılı not bilgisi için detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, E Okul VBS öğrenci girişi ekranını sorguluyor. İşte, E Okul öğretmen girişi ile sisteme yüklenebilen not ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebileceğiniz VBS ekranı

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.





Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul' dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı

ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul girişi yapmak oldukça kolaydır. İlk yapmanız gereken yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıklamanız. Daha sonra açılan sayfadaki 'öğrenci kimlik no' , 'Öğrenci okul no' ve yan tarafında çıkan resimdeki rakamları yazarak giriş tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından karşınıza gelen ekranda öğrenciyi doğrulamak ve sorulan sorulara göre T.C kimlik no üzerindeki bilgileri girmeniz gerekecek. Bu işlemlerin ardından e-okul öğrenci sayfasına girişini tamamlamış oluyorsunuz.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

E-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bkanalığı sunucularına girilmektedir.

E-Okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNDEN NELERE BAKILABİLİR?

* Not bilgisi

* Devamsızlık bilgisi

* Sınav Tarihleri

* E-karne

* Sınav başvuru sonuçları

* Şube başarı ortalaması

* Nakil işlemleri

* Ders programı

* TEOG giriş yeri

* TEOG sonuçları gibi bilgilere bakabiliriz.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyereke-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

Veliler bu şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıda belirtmiş olduğumuz öğrencilerle ilgili şu bilgilere ulaşabilirler;

Takdir, teşekkür belgesi gibi belgelerin bilgisi,

Gelişim raporları,

Devamsızlık durumu,

Sınav, proje ve davranış notları,üzerinden diploma notu ile velisi olduğunuz öğrencinizin mezun olma durumunda aldığı diploma notunun bilgisine erişebilirsiniz.