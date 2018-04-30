AÖL 3.dönem kayıt yenileme başlama tarihi! 2018 MEB kayıtlar için...

Geçtiğimiz günlerde sınava giren binlerce Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri şimdide gözünü kayıt tarihlerine çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2018 AÖL 3.dönem kayıt yenileme yani kayıt yaptırma tarihi belli oldu. Bu senenin son kaydı olan açıköğretim lisesi kayıt yenilemesi MEB'in site resmi sitesinde yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Açık lise kayıtları lise hayatına açık öğretimden devam eden öğrenciler için çok büyük önem taşıyor. Liseye dışarıdan devam eden öğrenciler için büyük fırsat olan Açık Öğretim Liseleri (AÖL) senede 3 dönem olarak devam eden bir müfredat programına sahip. Ve şimdi AÖL öğrencileri 2. dönem kayıt işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL 2.dönem kayıt yenilemesi ve kayıt yaptırma 8 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Ocak 2018 tarihinde bitecek. AÖL kayıt yenileme işlemlerine dair MEB tarafından yapılan açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

AÖL'de kayıt yaptıracak öğreniler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.